Burkina Faso : Gouvernance du secteur de la sécurité — le DCAF reçu par le chef de la diplomatie burkinabè

La directrice générale du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), Nathalie Chuard, a été reçue en audience par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso le 26 janvier, à l’occasion de sa première visite officielle dans le pays, marquée par des sorties de terrain et des rencontres avec les acteurs locaux de la sécurité.

Arrivée au « pays des Hommes intègres » pour renforcer les liens entre le DCAF et les institutions burkinabè, Mme Chuard a mis l’accent sur l’importance d’une coopération soutenue avec les structures chargées de la protection des populations. Selon les informations communiquées par le ministère des Affaires étrangères, la visite visait à évaluer in situ les mécanismes de sécurité de proximité et à identifier les axes d’appui technique que le centre peut offrir.

Les activités menées durant ce déplacement ont comporté des sorties sur le terrain permettant à la directrice générale d’observer les interactions entre les acteurs de sécurité locale et les communautés. Les autorités burkinabè ont indiqué que ces échanges ont mis en lumière une dynamique de collaboration qui, selon le DCAF, mérite d’être consolidée au travers d’appuis ciblés et de bonnes pratiques adaptées au contexte national.

Objectifs et champs d’intervention du DCAF soulignés lors de la visite

Le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité a pour vocation d’accompagner la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance dans les secteurs militaires et civils liés à la sécurité. Au cours de sa visite au Burkina Faso, Mme Chuard a rappelé que l’organisation élabore des normes et recommandations, promeut des pratiques de réforme et propose des instruments techniques destinés aux autorités et aux acteurs de terrain.

Sur la base des constats effectués, la direction du DCAF a indiqué être encouragée par certains résultats observés et prête à approfondir son soutien, notamment par des conseils consultatifs et des programmes d’assistance technique. Le chef de la diplomatie burkinabè a salué cette approche pragmatique, qui mise sur l’immersion et la coopération locale pour favoriser ce que les responsables ont décrit comme une « co-production » de la sécurité entre forces locales et populations.

La fondation internationale privilégie des interventions combinant élaboration de cadres normatifs, promotion de bonnes pratiques et assistance opérationnelle. Dans de nombreux contextes, ce type d’appui se traduit par des évaluations institutionnelles, la formation de cadres, l’appui à des dispositifs de responsabilité civile et la facilitation de dialogues multipartites entre acteurs étatiques et communautaires.

Les autorités burkinabè et le DCAF ont confirmé le souhait d’intensifier les échanges techniques afin d’adapter les instruments de gouvernance du secteur de la sécurité aux réalités locales, en mettant l’accent sur la proximité entre forces de sécurité et populations. Le DCAF apporte sur le terrain des avis consultatifs et propose des programmes d’assistance technique aux parties intéressées