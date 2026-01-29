Burkina Faso : Dirigeant d’entreprise égyptien à Ouagadougou pour bâtir un partenariat économique égypto-burkinabè

À Ouagadougou, le 16 janvier 2026, MAG Trade & Investment et le Bureau national des grands projets du Burkina Faso (BN‑GPB) ont signé un protocole d’accord visant à encadrer des actions de coopération économique et technique entre les deux entités, après une mission de travail d’une semaine conduite par la délégation égyptienne.

La visite, organisée en coordination avec l’Ambassade de la République arabe d’Égypte au Burkina Faso, a inclus des rencontres de haut niveau avec des ministres et des responsables publics burkinabè ainsi que des échanges avec des acteurs privés, selon les informations communiquées par les parties prenantes.

Au cœur des discussions figuraient des projets et des opportunités de partenariat dans plusieurs secteurs prioritaires pour le Burkina Faso : énergie, sécurité alimentaire et agriculture, santé, transformation numérique, logement et infrastructures, avec un accent sur des mécanismes de coopération adaptés au contexte africain.

Détails de la mission, rencontres techniques et modalités de coopération

La délégation de MAG Trade & Investment a conduit une série de réunions techniques avec des institutions burkinabè, dont la Chambre de commerce et d’industrie, l’Administration des stocks de céréales et de cultures agricoles, et la Société nationale d’électricité (SONABEL). Ces rencontres ont permis d’évaluer les besoins sectoriels et d’identifier des axes concrets de collaboration opérationnelle et d’assistance technique.

Le programme de la mission a également inclus des rencontres avec d’autres organismes gouvernementaux et des représentants du secteur privé burkinabè, ainsi qu’avec des chefs d’entreprises opérant dans divers segments économiques. Les échanges ont porté sur l’identification de projets pilotes, la mise en place de partenariats public‑privé (PPP) et le partage d’expertises pour accompagner des initiatives de développement durable et inclusif.

Sur le plan institutionnel, l’action de MAG Trade & Investment a été présentée comme reposant sur un modèle de partenariat combinant renforcement des capacités, transfert de savoir‑faire et engagement d’opérateurs privés. Les responsables égyptiens ont mis en avant la volonté d’appuyer le Burkina Faso via des formules techniques et des interventions adaptées à chaque secteur.

La délégation comprenait également un groupe d’experts médicaux égyptiens qui ont participé à des échanges avec le ministère de la Santé. Les entretiens avec le ministre ont porté sur les modalités de coopération institutionnelle, l’échange d’expertises cliniques et la possible valorisation de compétences médicales pour renforcer l’offre de soins et les capacités locales.

Les autorités des deux pays ont souligné la continuité des relations bilatérales entre la République arabe d’Égypte et le Burkina Faso, évoquant des liens historiques et des objectifs partagés en matière de coopération Sud–Sud. Les acteurs privés des deux rives ont été sollicités pour jouer un rôle actif dans la mise en œuvre des initiatives identifiées.

Le protocole d’accord signé à Ouagadougou a pour objet d’établir un cadre de dialogue et de coordination entre les secteurs public et privé pour accompagner la mise en œuvre de projets en Afrique. Il a été paraphé pour MAG Trade & Investment par Mme Nancy Abdelhadi, vice‑présidente exécutive du groupe de l’homme d’affaires Mohamed Atta Gad, et pour le Bureau national des grands projets par le Professeur Hamidou Sawadogo, directeur exécutif