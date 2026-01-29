Burkina Faso : Compte rendu du Conseil des ministres du 29 janvier 2026

Le Conseil des ministres s’est réuni à Ouagadougou le 29 janvier 2026 sous la présidence du Capitaine Ibrahim Traoré. En séance de près de quatre heures, le gouvernement a adopté une série de décrets organisant plusieurs ministères, acté la dissolution de partis politiques, validé des structures nouvelles et prononcé des nominations dans l’administration.

La session, tenue de 09 h 00 à 13 h 31, a porté sur des dossiers relatifs à l’agriculture, à l’administration territoriale, à l’économie, à la sécurité, à l’industrie, aux nominations et à des communications ministérielles. Les décisions prises reflètent des réorganisations institutionnelles poussées et des mesures financières et administratives visant à adapter l’appareil d’Etat aux orientations de la Transition.

Parmi les communications entendues, le ministre de l’Economie et des Finances a présenté les résultats d’opérations foncières sur les sites SONATUR de Ouaga 2000 et Komsilga ainsi que la situation du Fonds de soutien patriotique (FSP) au 31 décembre 2025.

Réformes structurelles, mesures économiques et nominations

Au ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et Halieutiques, le Conseil a adopté un décret réorganisant le département. Le texte crée notamment un poste de secrétaire général adjoint, installe un Secrétariat permanent de coordination des politiques sectorielles agricoles et du développement durable (SP/CPSADD), renforce l’ex-Offensive agropastorale et halieutique en y intégrant l’hydraulique et fusionne plusieurs directions pour former la Direction générale des ressources en eau et de l’hydraulique (DGREH) et la Direction générale de l’environnement et du cadre de vie (DGECV). Les directions régionales sont regroupées sous des Directions régionales de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et Halieutiques (DRAERAH).

Le ministère de l’Administration territoriale a présenté un rapport engageant la dissolution des partis et formations politiques. Le dossier souligne qu’en 2022 le répertoire recensait 209 partis et 12 formations politiques, que 125 ont présenté des candidats aux élections du 22 novembre 2020 et que 15 ont obtenu au moins un siège à l’Assemblée nationale. Les activités des partis avaient été suspendues le 30 septembre 2022 et le Conseil a approuvé la transmission d’un projet de loi abrogeant les principales lois encadrant les partis, le financement politique et le statut de l’opposition.

Au titre du ministère de l’Economie et des Finances, dix rapports ont été adoptés, dont la création de l’Agence burkinabè pour l’emploi (ABPE) issue de la fusion de l’ANPE et de l’ONEF, l’élévation d’AIR BURKINA en société d’Etat suite à l’acquisition de 1 % du capital pour un franc symbolique et l’adoption du Plan RELANCE 2026-2030, articulé autour de quatre piliers : sécurité et cohésion sociale ; refondation de l’Etat et gouvernance ; développement du capital humain ; infrastructures et transformation économique. Le Conseil a également validé la création d’une Agence de gestion du péage (AGP), la dissolution du Fonds spécial routier du Burkina (FSR-B) et la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation du Plan RELANCE.

Sur le plan financier, le FSP a enregistré des encaissements de 222 242 126 293 F CFA au 31 décembre 2025, soit 148,16 % de l’objectif annuel fixé à 150 000 000 000 F CFA, avec des dépenses engagées à hauteur de 276 087 509 961 F CFA ; la hausse trimestrielle des recouvrements a été largement portée par un virement du Fonds minier de développement (FMD) de 39 468 315 582 F CFA.

La séance a également entériné la création de l’Institut supérieur de l’aéronautique de Bobo-Dioulasso (ISAB) pour la formation aux métiers de l’aviation civile et militaire ainsi que la fusion et la réorganisation de services au sein du ministère de la Sécurité, qui intègre désormais des structures liées à la gestion du patrimoine forestier et faunique et réarticule la Direction générale de la Police nationale autour des départements Sécurité publique, Police judiciaire, Renseignement et Maintien de l’ordre.

Le ministre de la Communication a rendu compte des Semaines régionales de la culture 2025 : 1 874 troupes inscrites, sélection de 128 troupes pour le Grand prix national des arts et des lettres, et participation de 70 artistes de la diaspora ; la Semaine nationale de la culture se tiendra à Bobo-Dioulasso du 25 avril au 2 mai 2026.

En matière de nominations individuelles, de nombreux agents ont été nommés à l’Inspection générale des finances, à des postes de conseillers techniques dans plusieurs ministères et à la tête de bureaux et directions, dont la désignation de Madame Nibè-Nêe Scholastique SOME comme chef du Bureau de l’interprétation et de la traduction au ministère des Affaires étrangères et la nomination de Monsieur Toalé Sibri SORY comme administrateur représentant l’Etat à l’Institut national de la statistique et de la démographie pour un mandat de trois ans.

Le porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a signé le compte rendu et le fichier complet du Conseil des ministres a été mis à disposition en format PDF.