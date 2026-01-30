Burkina Faso : Air Burkina devient officiellement une société d’État

Burkina Faso — Lors du Conseil des ministres tenu le jeudi 29 janvier 2026, le gouvernement a validé un projet de décret augmentant la participation de l’État dans le capital de la compagnie aérienne nationale AIR BURKINA SA, officialisant ainsi son statut de société d’État. Le texte vise à régulariser juridiquement l’acquisition antérieure des parts et à encadrer la nouvelle configuration capitalistique de l’entreprise.

Le gouvernement a rappelé que la compagnie nationale fait face depuis plusieurs années à des difficultés financières et opérationnelles importantes, qui ont réduit sa capacité d’exploitation et fragilisé sa situation patrimoniale. Pour répondre à ces problèmes, l’État burkinabè a engagé un processus de restructuration destiné à stabiliser et à redresser l’activité de la société.

Aux termes d’une opération intervenue le 24 septembre 2024, l’État a obtenu la cession par un actionnaire privé de la totalité des parts restantes, soit 111 actions représentant 1 % du capital social, pour un franc symbolique. Cette cession a fait de l’État l’actionnaire unique d’AIR BURKINA SA, ce qui a rendu nécessaire une mise en conformité juridique de la nature et du niveau de participation de l’État dans la société.

Cadre juridique et mesures adoptées

Le projet de décret examiné et approuvé en Conseil des ministres a pour objet de formaliser l’augmentation de la participation publique et d’inscrire cette modification dans les documents officiels de l’entreprise. Selon le gouvernement, cette démarche se conforme aux dispositions de la loi n°025/99/AN du 16 novembre 1999 relative à la réglementation générale des sociétés à capitaux publics, qui fixe les règles applicables aux sociétés contrôlées par l’État.

La régularisation juridique implique notamment l’actualisation des statuts, l’enregistrement des changements de détention auprès des registres compétents et l’alignement des procédures de gouvernance sur le cadre légal applicable aux sociétés d’État. Le Conseil des ministres a ainsi acté la transformation statutaire nécessaire pour que la participation accrue de l’État soit reconnue formellement et opposable aux tiers.

En présentant le dossier, les ministres ont souligné la nécessité d’inscrire la décision dans un plan de redressement plus large, déjà engagé par les autorités, visant à remédier aux déficits opérationnels et à restaurer la capacité de la compagnie à assurer ses liaisons. Le texte adopté précise les modalités juridiques de l’opération de transfert de parts réalisée en 2024 et les mesures administratives à mettre en œuvre pour traduire cette prise de participation dans les actes officiels.

Parmi les autres points à l’ordre du jour du Conseil figuraient des communications orales, des nominations et l’autorisation de missions à l’étranger, sans que le communiqué gouvernemental n’en donne pour l’instant le détail. Le décret a été adopté pour permettre la mise en conformité du statut d’AIR BURKINA SA avec le régime des sociétés à capitaux publics et pour inscrire formellement l’État comme unique acteur public au capital de la compagnie, conformément aux dispositions légales en vigueur et