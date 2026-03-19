Burkina : Compte rendu du Conseil des ministres du 19 mars 2026

Le Conseil des ministres s’est réuni à Ouagadougou le 19 mars 2026 sous la présidence du Capitaine Ibrahim Traoré. Au menu : la nomination du conseil d’orientation de l’Institut des peuples noirs‑Farafina, un bilan chiffré des campagnes 2025‑2026 de vaccination et de déparasitage du cheptel avec des hausses parfois spectaculaires (2,34 millions de bovins vaccinés, +12,21 % ; 19,4 millions de volailles contre la maladie de Newcastle, +41,17 % ; 4,14 millions vaccinées contre la variole aviaire, +2 803,35 %), l’adoption de plusieurs décrets ministériels et la transmission à l’Assemblée législative de Transition d’un projet de loi sur les libertés religieuses.

La séance, tenue de 09 h 00 à 13 h 04, a porté sur des rapports, des communications orales, des nominations et l’autorisation de missions à l’étranger. Le Gouvernement a examiné et adopté des textes touchant l’organisation de ministères, la création d’établissements publics et des mesures de régulation sectorielle, ainsi que des actes individuels relevant de la haute administration.

Au titre de la Présidence du Faso, le Conseil a adopté deux décrets nommant les membres et le président du Conseil d’orientation de l’Institut des peuples noirs‑Farafina, institution à vocation panafricaine relancée à partir d’une initiative de Thomas Sankara. Douze membres désignés ont été nommés et Claude Aimé TASSEMBEDO a été désigné président du Conseil d’orientation.

Décisions sectorielles, chiffres et nominations

Le ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et Halieutiques a présenté le bilan des campagnes 2025‑2026 : opérations intensives de vaccination du 1er octobre 2025 au 15 février 2026, avec poursuite des vaccinations hors campagne. Résultats principaux : 2 345 284 bovins vaccinés (+12,21 %), 4 825 041 petits ruminants (+36,4 %), dont 1 564 059 contre la pasteurellose ; 19 408 349 volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle (+41,17 %) ; 4 144 129 têtes vaccinées contre la variole aviaire (passage de 142 736 à 4 144 129 têtes) ; 148 237 carnivores domestiques vaccinés contre la rage (+101,02 %) ; 1 457 257 poissons vaccinés contre la streptococcose, première campagne pour cette espèce. La campagne de déparasitage a couvert 957 920 bovins, 1 109 511 petits ruminants, 2 775 360 volailles, 198 701 porcs et 393 961 carnivores. L’opération d’insémination artificielle lancée en juin 2025 a abouti à 12 203 vaches inséminées au 31 décembre. L’État a mobilisé 2 875 887 450 F CFA pour l’achat des doses, dont une subvention de 2 018 356 690 F CFA (70,18 %).

Le Conseil a examiné un projet de loi relatif aux libertés religieuses, élaboré dans le cadre d’un dialogue engagé depuis 2015 et destiné à préciser l’exercice des droits constitutionnels en matière religieuse face aux risques d’intolérance et d’extrémisme ; le projet a été transmis à l’Assemblée législative de Transition.

Au titre du ministère de l’Économie et des Finances, six rapports ont été adoptés : autorisation de ratification d’un prêt du Fonds africain de développement pour le Projet d’appui au secteur des transports (PAST) d’un montant de 60 000 000 UC (soit environ 46 141 080 000 F CFA) ; acquisition d’un immeuble R+5 à Ouagadougou pour 3 000 000 000 F CFA ; projet de décret conférant à la Loterie nationale burkinabè (LONAB) l’exclusivité des jeux de hasard en ligne ; harmonisation des grilles salariales des Fonds nationaux ; relecture du Comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures ; création de l’Agence Faso Vêenem par fusion de l’ANEREE et de l’ABER, avec approbation de ses statuts.

Des actes d’organisation ministérielle ont été adoptés pour le MICA et pour le ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières, incluant la création du Secrétariat permanent du Contenu local et de la Commission technique nationale des mines (SP‑CL‑CTNM). Un décret a prononcé le licenciement pour abandon de poste d’un assistant de l’Université Joseph Ki‑Zerbo, effectif au 24 octobre 2025.

Lors de la communication orale, le ministre en charge de la Communication a présenté le programme de la 4ᵉ édition du Mois du patrimoine burkinabè (18 avril‑18 mai 2026), dont le lancement officiel se tiendra à Ouahigouya et qui comprendra notamment la proclamation de la deuxième liste des Trésors humains vivants et l’installation de nouveaux ambassadeurs du patrimoine.

Le Conseil a procédé à de nombreuses nominations individuelles et au sein de conseils d’administration couvrant plusieurs ministères et établissements publics : à la Présidence, les douze membres du Conseil d’orientation de l’IPN‑Farafina et son président ; à la Primature, la nomination de Zauwel KOMBELEMSIGRI et Jean Paul BAMOGO pour des fonctions au Fonds « Wassa Bondo » et au Fonds vert pour le climat ; au ministère de l’Agriculture, la nomination de Blaise YODA au poste de Directeur général du Foncier, de la formation et de l’organisation du monde rural ; au ministère de l’Enseignement supérieur, Nag‑Tiero Roland MEDA nommé président de l’Université Faustin Sié SIB ; au ministère des Sports, Mamadou CISSE nommé Secrétaire général de l’Agence burkinabè pour l’emploi Faso Tonlo Zï, ainsi que de nombreux directeurs régionaux et provinciaux des sports, de la jeunesse et de l’emploi. Le Porte‑parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO