Brigitte Bardot : un appartement parisien de 70 m² mis en vente pour 1 million d’euros

Cinq mois après la disparition de Brigitte Bardot, un appartement lui ayant appartenu réapparaît sur le marché parisien : il s’agit d’un pied-à-terre situé dans le 16e arrondissement vendu par une étude notariale, présenté en ligne sans mention explicite de l’ancienne propriétaire. Le bien, décrit comme un « charmant appartement » de 70,88 m² loi Carrez et entièrement ouvert sur un jardin arboré privatif de plus de 70 m², est mis à prix à 1,05 million d’euros et fera l’objet d’une vente aux enchères en ligne les 11 et 12 juin prochains. Les premières images publiées dans l’annonce montrent un intérieur d’inspiration très marquée par les années 1970, avec une moquette orange et du mobilier d’époque, tandis que l’annonce signale des travaux à prévoir et un mauvais classement énergétique.

Les visuels accessibles au public révèlent un décor intérieur resté largement conforme aux goûts de l’époque : revêtements et éléments de décoration d’inspiration vintage, mobilier d’origine et une ambiance générale qui évoque explicitement les années 1970. Le caractère « figé » de l’appartement, tel que souligné dans l’annonce et par la presse, est confirmé par la présence d’une moquette orange et d’un agencement qui n’a visiblement pas été modernisé depuis plusieurs décennies.

Outre l’intérêt patrimonial et esthétique, l’annonce précise que l’appartement nécessite des mises aux normes et des travaux importants. Le diagnostic énergétique est jugé défavorable, ce qui impose, selon l’étude notariale, des interventions pour améliorer la performance du logement. Le format Carrez indiqué atteste de la surface privative légale prise en compte pour la vente des lots en copropriété.

Un appartement resté figé dans les années 70

La mise en vente est gérée par une étude notariale et l’annonce ne mentionne pas la personnalité dont le bien a été hérité, mais les informations reprises par Libération identifient le logement comme un ancien pied-à-terre de Brigitte Bardot. Le jardin privatif de plus de 70 m² est souligné comme une particularité rare dans ce secteur du 16e arrondissement, où les espaces extérieurs privatifs sont peu fréquents.

La mise à prix de 1,05 million d’euros conduira à une adjudication en ligne programmée les 11 et 12 juin. L’annonce indique explicitement la nécessité de travaux et de remises aux normes, en particulier en raison du classement énergétique du bien qui apparaît défavorable dans les diagnostics fournis.

Selon les informations publiées, le produit de la vente sera réparti entre les héritiers de Brigitte Bardot : Nicolas Charrier, son fils unique résidant en Norvège, percevra 80 % du montant, et Bernard d’Ormale, 84 ans, président de la fondation créée par l’actrice, recevra les 20 % restants. La succession de certains biens de Brigitte Bardot, comme la villa de La Madrague à Saint-Tropez, présente des particularités juridiques connues publiquement, la donation de la nue-propriété à la fondation au début des années 1990 ayant été réalisée afin d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique de celle-ci.