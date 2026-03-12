Bola Ahmed Tinubu affirme que sa présidence au Nigeria relève d’un « dessein divin »

Lors d’un iftar interreligieux à Abuja, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a réaffirmé son attachement à la démocratie et à l’État de droit, tout en estimant que son accession à la magistrature suprême s’inscrivait dans un plan voulu par Dieu.

Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a affirmé que son arrivée à la tête du pays relevait d’un « dessein divin », tout en réitérant son engagement en faveur d’une gouvernance fondée sur l’État de droit et la consolidation des valeurs démocratiques. Le chef de l’État s’exprimait à la Villa présidentielle d’Abuja, à l’occasion d’un iftar interreligieux réunissant des membres du Comité national de travail du All Progressives Congress (APC) ainsi que des responsables du Inter-Party Advisory Council (IPAC).

Dans un communiqué relayé par son porte-parole, Bayo Onanuga, le président a insisté sur la nécessité de renforcer les institutions démocratiques, les processus électoraux et les mécanismes internes au sein des formations politiques. Bola Tinubu s’est également prononcé en faveur de l’instauration généralisée des primaires directes au sein des partis. Selon lui, ce mode de désignation permettrait d’impliquer davantage les militants dans le choix des candidats appelés à briguer des fonctions électives.

Se présentant comme un fervent défenseur de la démocratie, le président nigérian a assuré qu’il continuerait d’œuvrer pour l’unité nationale tout en veillant au strict respect de l’État de droit. « Certains d’entre nous ont payé le prix de ce combat. Nous avons été arrêtés, nous avons manifesté, organisé des mobilisations de rue, et même connu l’exil. Nous avons fondé National Democratic Coalition. J’ai simplement suivi la voie que Dieu avait tracée pour moi. Il n’y a aucun doute là-dessus », a-t-il déclaré.



