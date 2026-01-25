Birmanie: fin du vote pour la phase finale des législatives organisées par la junte

Clôture des bureaux de vote en Birmanie : les autorités ont annoncé la fin du scrutin pour la dernière phase des législatives organisées par la junte. Cette étape marque l’achèvement du calendrier de vote fixé par les responsables militaires, qui supervisent l’ensemble du processus électoral. Les bureaux de vote ont été fermés conformément aux horaires communiqués par l’exécutif installé après le renversement du gouvernement civil.

La tenue de cette dernière journée de vote intervient dans un contexte politique tendu. Les autorités militaires, au pouvoir depuis le coup d’État de 2021, ont organisé ces élections nationales comme étape clé d’un retour à un régime qu’elles qualifient de constitutionnel. Les modalités pratiques de cette phase finale ont été gérées par les organes officiels chargés de l’organisation électorale.

Les déclarations officielles indiquent que les opérations de fermeture des bureaux de vote se sont déroulées selon le calendrier prévu. Les prochains jours devraient être consacrés au dépouillement des bulletins et à la compilation des résultats par les instances chargées d’en assurer la publication au niveau national.

Déroulement du scrutin et calendrier

Le scrutin s’est déroulé en plusieurs phases, la dernière ayant pris fin avec la fermeture des bureaux. Les autorités avaient réparti le calendrier électoral afin de permettre le déroulement des opérations de vote dans différentes circonscriptions à des moments distincts. Après la clôture des bureaux, les procédures de dépouillement et d’acheminement des procès-verbaux vers les centres de compilation officiels doivent être respectées avant toute annonce publique des résultats.

Les organes gouvernementaux responsables de l’organisation électorale ont la charge d’assurer l’intégrité administrative du processus : vérification des listes d’électeurs, supervision du dépouillement et publication des chiffres officiels. Selon les pratiques habituelles, ces étapes administratives précèdent la proclamation des vainqueurs et la communication des résultats définitifs.

Contexte international et enjeux politiques

Ces élections, organisées par la junte militaire, restent au cœur des préoccupations internationales et nationales. Depuis le renversement du pouvoir civil en 2021, la communauté internationale a suivi de près les développements politiques et électoraux en Birmanie, avec des déclarations récurrentes sur la nécessité d’un processus transparent et inclusif. Les réactions à ces élections sont attendues à la fois au niveau régional et mondial.

Pour la population birmane, ces scrutins représentent un moment politique important, tant pour la composition future des institutions législatives que pour la perspective d’une normalisation institutionnelle souhaitée par certains acteurs. Les autorités militaires affirment organiser ces élections dans le cadre d’un calendrier de transition qu’elles présentent comme nécessaire pour rétablir la stabilité politique.

La suite du processus électoral dépendra désormais de la publication officielle des résultats et des communications des organes électoraux de la junte. Les observateurs et parties prenantes suivront la phase de compilation et d’annonce des résultats, étape déterminante pour la configuration politique à venir.