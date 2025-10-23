Bénin – Recours des Démocrates: la Cour constitutionnelle se déclare incompétente

Coup de théâtre à Cotonou. Réunie en audience plénière ce jeudi 23 octobre 2025, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente dans le recours introduit par le parti Les Démocrates contre la décision du tribunal de première instance de Cotonou relative au parrainage du député Michel Sodjinou.

La suite après la publicité

Les juges de la Haute juridiction ont estimé que le litige relevait du domaine judiciaire et non du contentieux constitutionnel.

Cette décision, très attendue, constitue un revers pour le parti d’opposition, qui espérait voir la Cour annuler l’ordonnance ayant invalidé le parrainage du député Sodjinou, un élément déterminant pour la validation du duo présidentiel Agbodjo-Lodjou.

La suite après la publicité

À lire aussi : Présidentielle 2026 au Bénin: la CENA publie la liste provisoire des candidats, le parti Les Démocrates absent

Une décision que d’aucun qualifie de fuite en avant de la Haute juridiction, une sorte de refus de se prononcer.

« Nous restons debout pour l’amour que nous avons pour ce pays », a déclaré un cadre du parti à la sortie de l’audience.

Pendant ce temps, la CENA poursuit son calendrier électoral, après avoir publié les résultats provisoires des candidatures retenues pour la présidentielle de 2026. Les duos recalés disposent encore de 48 heures pour saisir la juridiction compétente.