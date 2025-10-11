Bénin-Presidentielles 2026: une tension interne au parti LD devant la Cour

L’affaire de l’auto-parrainage suscite des tensions au sein du parti Les Démocrates amenant les députés Éric Houndété et Joël Godonou à saisir la cour constitutionnelle.

La question d’auto-parrainage continue d’alimenter le débat politique. Après avoir saisi la Cour constitutionnelle sur le sujet, les députés Éric Houndété et Joël Godonou, tous deux membres du parti Les Démocrates (LD), ont finalement décidé de se désister.

Dans le recours déposé devant la Cour constitutionnelle, les deux parlementaires dénoncent la discrimination dont ils seraient victimes au sein de leur parti politique du fait de l’auto-parrainage en vue des élections présidentielles de 2026.

Interrogé sur la question lors d’une rencontre avec les élus du peuple, le directeur des élections avait laissé entendre: que celui qui peut voter pour lui même peut s’auto-parrainer. Des propos contester par un groupe de juristes devant la haute juridiction.

Ce flou juridique autour de la question alimente la polémique au sein des Démocrates dont les responsables soupçonnent des pièges pour invalider leur candidature au cas où ils positionneraient un député. Directement concerné par le sujet, les deux parlementaires ont saisi la Cour avant de désister après l’incompétence prononcée par l’institution suite au recours du groupe de juristes.

Le désistement des deux députés est perçu comme une décision qui relève davantage d’une manœuvre tactique que d’un véritable renoncement.

Pour rappel, la Cour constitutionnelle avait déjà tranché une requête similaire dans sa décision EP 25-002 du 9 octobre 2025, précisant qu’elle ne pouvait se prononcer sur la question de l’auto-parrainage qu’en cas d’auto-saisine ou dans le cadre d’un litige électoral concret. En clair, le recours des deux députés n’avait, juridiquement, que peu de chances d’aboutir.

Ainsi, derrière ce désistement se dessinerait, selon plusieurs sources, une stratégie concertée au sein du bureau politique des Démocrates. L’objectif : forcer la Cour à se positionner, au moins indirectement, sur une question qui divise la classe politique, à quelques mois de la présidentielle.

Mais si la CENA devait rejeter la candidature d’un membre du duo présidentiel des Démocrates pour motif d’auto-parrainage, un nouveau recours pourrait être introduit, cette fois dans un cadre contentieux réel, rendant la Cour compétente.

À noter que le parti Les Démocrates tiendra, ce dimanche 12 octobre 2025, son Conseil national au cours duquel sera officiellement dévoilé le duo de candidats pour la présidentielle du 12 avril 2026.

Parmi les prétendants figure Éric Houndété, considéré comme l’un des favoris parmi les 34 dossiers de candidature déposés à la CENA mais qui se trouve confronter au problème d’auto-parrainage.