Bénin: ouverture de la plateforme de choix de filières pour les bacheliers

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce l’ouverture de la plateforme de recueil des choix de filières pour les nouveaux bacheliers admis dans les universités publiques.

L’opération se déroulera du lundi 25 août 2025 à 00h au mercredi 3 septembre 2025 à minuit, selon un communiqué officiel.

L’information a été rendue publique par Josué Azandégbey, Directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur, qui a rappelé que cette étape est déterminante dans le processus d’orientation et de classement des étudiants dans les établissements universitaires publics du pays.

Cette plateforme permet aux bacheliers de formuler et soumettre leurs choix de filières conformément aux offres de formation disponibles. Le classement qui en découlera sera pris en compte pour l’affectation dans les différentes universités.

Chaque candidat est invité à respecter scrupuleusement les délais fixés afin d’éviter toute exclusion.

Communiqué