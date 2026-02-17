Bénin: nommé par Joseph Djogbénou, Abou Torou prend officiellement fonction

Suite à sa nomination, Abou Torou a officiellement pris fonction le 16 février 2026 en qualité de Directeur de cabinet du Président de l’Assemblée nationale du Bénin.

La cérémonie de prise de service s’est déroulée en présence d’une délégation de cadres et de responsables de l’Union Progressiste le Renouveau, formation politique à laquelle il appartient, venus lui témoigner leur soutien et leur confiance.

Ancien député de la 8ᵉ circonscription électorale, Abou Torou entame ainsi une nouvelle étape de son parcours institutionnel aux côtés du président du Parlement, Joseph Fifamin Djogbénou..

Son expérience au sein de l’hémicycle constitue un atout majeur pour l’accompagnement stratégique et administratif de l’institution, notamment dans la compréhension fine des procédures législatives et des rouages parlementaires.

Au-delà de la dimension institutionnelle, cette nomination confère également une visibilité accrue à la commune de N’Dali, désormais représentée à un niveau clé de l’appareil parlementaire national.