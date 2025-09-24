Bénin: Noël Chadaré se prononce sur la candidature de Romuald Wadagni

L’ex secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), Noël Chadaré, a livré son point de vue sur la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle de 2026.

Invité sur une chaîne locale, le leader syndical reconverti en acteur politique a estimé qu’il n’y a pas de surprise particulière dans le choix porté sur l’ancien ministre de l’Économie et des Finances.

Pour Noël Chadaré, cette désignation s’inscrit dans la logique de la continuité du pouvoir actuel. Selon lui, il revient désormais aux électeurs d’apprécier et de décider, le moment venu, de confier ou non leurs suffrages au candidat choisi.

Le responsable syndical a rappelé que le processus démocratique offre la possibilité à chaque citoyen d’exprimer librement son choix dans les urnes, insistant sur la nécessité de préserver cette liberté fondamentale.