Bénin – Niger : la crise prend une nouvelle ampleur

Les relations déjà fragilisées entre le Niger et le Bénin connaissent un nouvel épisode de crispation. Les expulsions croisées de personnels diplomatiques, suivies de l’annonce de la suspension des activités de l’ambassade du Bénin à Niamey, traduisent une escalade diplomatique sur fond de soupçons sécuritaires persistants et de méfiance politique durable.

Mercredi 1er janvier, les autorités nigériennes ont déclaré persona non grata Seidou Imourana, premier conseiller à l’ambassade du Bénin à Niamey. Le diplomate a été sommé de quitter le territoire sous 48 heures. Dans un communiqué officiel, le ministère nigérien des Affaires étrangères a invoqué le « principe de réciprocité », sans toutefois détailler les motifs précis de cette décision.

Cette mesure intervient en réaction à l’expulsion, quelques jours plus tôt à Cotonou, de deux membres du personnel de l’ambassade du Niger : un agent de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure (DGDSE) et une commissaire de police. Selon plusieurs sources concordantes, les autorités béninoises les soupçonnaient d’activités subversives, accusations qui n’ont pas fait l’objet de communication officielle détaillée.

Un principe de réciprocité

Dans la foulée, l’ambassade du Bénin à Niamey a annoncé la suspension de ses activités à compter du 5 janvier 2026. Un courrier adressé à la communauté béninoise, signé par le chargé d’affaires, évoque des « circonstances indépendantes de sa volonté » et précise que les ressortissants seront informés ultérieurement d’une éventuelle reprise des services consulaires. À Cotonou, toutefois, des sources gouvernementales minimisent la portée de cette annonce, laissant entendre qu’il ne s’agirait pas formellement d’une fermeture de la mission diplomatique.

Cette nouvelle tension survient dans un climat régional déjà lourd. Elle fait écho à la tentative de coup d’État déjouée au Bénin début décembre, un événement qui a ravivé les soupçons et les spéculations dans la sous-région. Certains médias ont évoqué, sans preuves officielles, des soutiens extérieurs présumés aux putschistes, ce que le gouvernement béninois a fermement dénoncé.

Depuis le renversement du président Mohamed Bazoum au Niger, le 26 juillet 2023, les relations entre Niamey et Cotonou se sont profondément dégradées. Le général Abdourahamane Tiani, à la tête des autorités de transition nigériennes, accuse régulièrement le Bénin d’abriter, avec l’appui de la France, des bases servant à des actions de déstabilisation contre son régime. Des accusations que le président béninois Patrice Talon et son gouvernement rejettent catégoriquement, plaidant pour le dialogue et la désescalade.

Cette crise bilatérale s’inscrit également dans un contexte de recomposition géopolitique en Afrique de l’Ouest. Le Niger, membre de l’Alliance des États du Sahel (AES) aux côtés du Mali et du Burkina Faso, s’oppose de plus en plus frontalement à plusieurs pays côtiers de la Cédéao, dont le Bénin. Symbole de cette rupture persistante, la frontière nigéro-béninoise demeure fermée depuis juillet 2023, pénalisant les échanges économiques et les populations frontalières.

À ce stade, aucun signe tangible de décrispation ne se dessine. Les expulsions diplomatiques et les annonces contradictoires autour de l’ambassade traduisent une relation au point mort, où la défiance l’emporte sur la concertation. Une situation qui éloigne, un peu plus, la perspective d’un apaisement durable entre Niamey et Cotonou.