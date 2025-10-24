Bénin: Moele-Bénin et FCBE forment une coalition pour les législatives de 2026

Les partis Moele-Bénin et Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) ont officialisé, ce vendredi, une coalition parlementaire.

L’accord a été signé au siège national de la FCBE, à Godomey, en présence des deux présidents, Jacques Ayadji (Moele-Bénin) et Paul Hounkpè (FCBE).

Cette alliance marque la volonté des deux formations politiques de mutualiser leurs forces pour peser davantage lors du prochain scrutin législatif.

Selon les signataires, cette coalition vise à renforcer la représentativité de l’opposition au Parlement et à proposer une alternative politique crédible face à la mouvance présidentielle.

Les modalités pratiques de cette entente ou coalition devraient être précisées dans les jours à venir.

Faut-il le rappeler, Paul Hounkpè et le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent avaient déjà signé un accord de gouvernance avec les partis Union progressiste le renouveau de Me Joseph DJOGBENOU et Bloc Républicain du Ministre Abdoulaye Bio-Tchané.