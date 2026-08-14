Mali : l’état-major annonce la libération de 82 militaires détenus par le Jnim et le FLA

L’état-major malien a annoncé, le 13 août, la libération de 82 militaires détenus par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) et le Front de libération de l’Azawad (FLA). Certains soldats étaient retenus depuis 2023, tandis que d’autres avaient été capturés lors des affrontements autour de Kidal en avril 2026.

L’armée malienne a annoncé la libération de 82 de ses militaires dans un communiqué lu à la télévision nationale. Les soldats étaient détenus par des groupes armés affiliés à la coalition formée par le Jnim, lié à al-Qaïda, et le FLA, un mouvement armé indépendantiste opérant principalement dans le nord du Mali.

Selon l’état-major général des armées, cette libération est l’aboutissement d’un processus engagé dès la capture des militaires. L’institution n’a pas communiqué de détails sur les modalités de leur remise en liberté ni sur leur éventuel retour dans leurs unités.

Le FLA a confirmé l’information par la voix de son porte-parole, Maouloud El Ramadane. Dans un communiqué, il a indiqué que 82 militaires maliens capturés entre 2023 et 2026 avaient été libérés dans un cadre présenté comme « strictement humanitaire ».

Des militaires capturés à différentes périodes

Tous les soldats libérés n’avaient pas été faits prisonniers lors d’un même affrontement. Certains avaient été capturés en 2023, notamment lors d’attaques du FLA contre des positions de l’armée malienne dans le nord du pays.

D’autres militaires figuraient parmi les soldats capturés lors des combats liés à la prise de Kidal, le 25 avril 2026, par le FLA et ses alliés jihadistes. Le FLA avait auparavant revendiqué la détention de plusieurs centaines de militaires maliens après ces affrontements.

Des sources sécuritaires citées par RFI évoquent des négociations et des contreparties entre les deux camps pour expliquer la libération. Ces éléments n’ont toutefois pas été détaillés publiquement par les autorités maliennes ni par le FLA.

La remise en liberté des militaires intervient alors que les affrontements entre l’armée malienne, les groupes indépendantistes et les organisations jihadistes se poursuivent dans plusieurs régions du pays. Le Jnim a notamment revendiqué ou mené plusieurs attaques contre des positions militaires au centre et au nord du Mali ces derniers mois.