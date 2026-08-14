Maroc : Abdellah Taïa estime que les jeunes Marocains sont oubliés, abandonnés et méprisés

La crainte d’une nouvelle tentative de traversée vers Ceuta grandit à l’approche du 15 août 2026. Des appels relayés sur les réseaux sociaux encourageraient des Marocains à rejoindre l’enclave espagnole, deux semaines après l’arrivée massive de dizaines de milliers de personnes et la mort d’au moins 80 migrants en Méditerranée, selon les informations rapportées par RFI.

Ces messages font redouter un nouveau drame humain dans les eaux séparant le Maroc de l’Europe. Les informations disponibles ne permettent toutefois pas de confirmer l’ampleur de ces appels ni le nombre de personnes susceptibles de prendre part à une éventuelle tentative de passage.

L’écrivain et cinéaste marocain Abdellah Taïa a dénoncé sur les réseaux sociaux ce qu’il décrit comme une « jeunesse poussée au suicide collectif ». Invité dans les studios de RFI le 14 août, il a ainsi réagi à la détresse exprimée par une partie de la jeunesse marocaine face aux perspectives économiques et sociales limitées.

Des appels à la traversée circulent sur les réseaux sociaux

Ce nouvel épisode intervient quinze jours après une arrivée massive dans l’enclave espagnole de Ceuta. Le bilan humain évoqué par la source fait état d’au moins 80 personnes mortes en tentant de rejoindre l’Europe par la voie maritime.

Les autorités marocaines et espagnoles n’ont pas communiqué, dans les éléments disponibles, de bilan détaillé concernant les éventuelles nouvelles tentatives annoncées pour le 15 août. Le niveau de mobilisation autour de ces appels et les mesures prises pour prévenir les départs restent également à préciser.

Abdellah Taïa, né au Maroc et installé en France, est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’identité, à l’exil et aux fractures sociales. Son prochain livre, Debout dans tes rêves, doit paraître le 20 août 2026 aux éditions Julliard.