Bénin: « Lionel Zinsou est un objet volant non identifiable », Komi Koutché

Le rapprochement entre Lionel Zinsou et Patrice Talon continue de susciter des commentaires. Pour l’ancien ministre Komi Koutché, cette apparition de l’ancien premier ministre aux côtés du chef de l’État est un non événement et n’engage que le candidat malheureux.

Komi Koutché au micro de RFI fait savoir que Lionel Zinsou n’a aucun impact sur la vie politique béninoise et son rapprochement avec le président Patrice Talon n’engage aucunement l’opposition. « Pour moi et la majorité des béninois, Lionel Zinsou est un objet volant non identifiable dans la vie politique béninoise », a déclaré l’ancien ministre de Boni Yayi.

Pour le président de la plateforme de l’opposition « s’engager pour le Bénin », le franco-béninois aurait pu être le leader de l’opposition, mais après les élections de 2016, il est parti sans nouvelles. « Il n’a plus fait signe. Nous ne l’avons jamais vu dans un combat de l’opposition. C’est un objet volant non identifiable », a-t-il martelé.