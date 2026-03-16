Bénin – Ligue 1: Coton FC prend les commandes, Dadjè toujours lanterne rouge, le point de la 20è journée

La 20ᵉ journée de la Ligue 1 béninoise a livré son verdict ce weekend. Coton FC s’est imposé face à Ayéma FC (2-0) et prend la tête du classement, tandis que Buffles FC et ASVO FC ont marqué le pas, relançant la lutte pour le titre et le maintien.

La 20ᵉ journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026 a offert un spectacle intense ce week-end, avec des matchs décisifs tant pour la course au titre que pour la lutte pour le maintien. Coton FC a pris la première place après sa victoire 2-0 face à Ayéma. A domicile, Buffles FC a été freiné par AS Cotonou (1-1), un match nul qui empêche le club de Parakou de ravir la tête du classement. Le choc de la journée a opposé Hodio FC et Damissa FC, se soldant par un spectaculaire 3-3, tandis que Dragons FC s’est imposé 3-2 face à Dadjè FC, grappillant des points précieux.

Les autres rencontres ont été plus serrées : ASPAC FC et JS Pobè FC se sont neutralisés (1-1), tout comme USS Kraké et Bani Gansè (0-0). ASVO FC a créé la surprise en battant AS SOBEMAP FC (1-0), pendant que Loto-Popo FC s’imposait 1-0 contre US Cavaliers. Espoir FC et Dynamo d’Abomey n’ont pas trouvé la faille (0-0). Au classement, Coton FC reste leader avec 40 points, devant Buffles FC (39), tandis que AS SOBEMAP et Loto-Popo suivent à 37 points. Dans le bas du tableau, Ayéma FC, US Cavaliers et Dadjè FC sont en alerte et doivent réagir pour éviter la relégation.

Le classement à l’issue de la 20ᵉ journée

Coton FC – 40 pts, +15 Buffles FC – 39 pts, +13 AS SOBEMAP FC – 37 pts, +10 Loto-Popo FC – 37 pts, +10 AS Cotonou – 36 pts, +9 ASPAC FC – 35 pts, +14 Damissa FC – 31 pts, +5 Dynamo d’Abomey – 29 pts, +1 Espoir FC – 27 pts, -3 Dragons FC – 26 pts, -4 Hodio FC – 23 pts, -2 ASVO FC – 21 pts, -6 Bani Gansè – 18 pts, -5 JS Pobè FC – 18 pts, -6 USS-Kraké – 18 pts, -6 Ayéma FC – 15 pts, -11 US Cavaliers – 13 pts, -13 Dadjè – 13 pts, -21





