Bénin: les agents de police invités à la fermeté contre l’occupation de l’espace public

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé de nouvelles mesures pour faire respecter l’ordre public dans les grandes villes du pays notamment dans le Grand Nokoué.

À travers un nouveau communiqué officiel, le ministère de Alassane Séidou ima instruit la Police républicaine à agir de manière coordonnée avec les autorités communales et locales afin de faire cesser l’occupation anarchique de l’espace public.

Selon lle communiqué, l’occupation désordonnée des espaces publics précédemment dégagés compromet les efforts de modernisation et de sécurisation.

Le communiqué souligne la persistance de plusieurs pratiques jugées illégales: circulation anarchique de véhicules à bras sur les axes asphaltés et les trottoirs, exposition de pneus usagés le long des artères, vente à la sauvette, l’érection d’urinoirs improvisés et divagation d’animaux domestiques.

Ces comportements déplorent l’autorité perturbent la circulation, créent des risques pour la sécurité et la santé publique et génèrent une pollution nuisible à l’environnement.

Selon le ministère, il s’agit d’une violation permanente de plusieurs composantes de l’ordre public à savoir: la sécurité, la tranquillité et la salubrité.