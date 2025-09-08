PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: les agents de police invités à la fermeté contre l'occupation de l'espace public

Bénin: les agents de police invités à la fermeté contre l’occupation de l’espace public

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Le Ministre de l'intérieur et de la sécurité publique Allassane Seidou
Le Ministre de l'intérieur et de la sécurité publique Allassane Seidou
- Publicité-
. .

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé de nouvelles mesures pour faire respecter l’ordre public dans les grandes villes du pays notamment dans le Grand Nokoué.

À travers un nouveau communiqué officiel, le ministère de Alassane Séidou ima instruit la Police républicaine à agir de manière coordonnée avec les autorités communales et locales afin de faire cesser l’occupation anarchique de l’espace public.

Selon lle communiqué, l’occupation désordonnée des espaces publics précédemment dégagés compromet les efforts de modernisation et de sécurisation.

Le communiqué souligne la persistance de plusieurs pratiques jugées illégales: circulation anarchique de véhicules à bras sur les axes asphaltés et les trottoirs, exposition de pneus usagés le long des artères, vente à la sauvette, l’érection d’urinoirs improvisés et divagation d’animaux domestiques.

Ces comportements déplorent l’autorité perturbent la circulation, créent des risques pour la sécurité et la santé publique et génèrent une pollution nuisible à l’environnement.

Selon le ministère, il s’agit d’une violation permanente de plusieurs composantes de l’ordre public à savoir: la sécurité, la tranquillité et la salubrité.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: le collège d’avocats de Hugues Sossoukpè rend responsable l’Etat ivoirien de l’extradition d’un réfugié

Bénin

Bénin: le MPL explique ce qui motive son départ du CCO

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam rejetées

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : 11 906 lieux de vote retenus

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara fixe les règles de fonctionnement des bureaux de vote

Mali

Sahel : soupçons d’espionnage, les ONG dans le viseur des autorités

Mali

CPI: l’Afrique face au double standard de la justice internationale

Cameroun

Cameroun : au moins 04 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram

Bénin

Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral africain

Nigeria

Nigéria : l’ONU condamne une attaque meurtrière dans l’État de Borno

VOIR TOUS LES FLASHS