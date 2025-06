Bénin: Léandre Houngbédji clarifie son engagement politique et indique son parti

- Advertisement -

Le secrétaire général adjoint du gouvernement béninois et porte-parole de l’exécutif, Wilfried Léandre Houngbédji, a officiellement levé le voile sur son appartenance politique. Lors d’une récente sortie médiatique, il a confirmé son adhésion à l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR), l’un des partis phares de la mouvance présidentielle.

« Mon premier parti, c’est le Bénin. Mais je suis encarté à l’UPR », a-t-il déclaré, mettant fin aux spéculations sur son positionnement partisan.

L’UPR, dirigée par Joseph Djogbénou, est issue de la fusion entre l’Union Progressiste et plusieurs formations alliées, dont le Parti du Renouveau Démocratique (PRD). Ce grand ensemble politique détient aujourd’hui la majorité parlementaire et constitue le principal soutien aux réformes engagées par le régime de la Rupture.

Alors que certaines figures, à l’image de l’ancien président de l’Assemblée nationale Adrien Houngbédji, prennent de plus en plus leurs distances avec la coalition au pouvoir, Wilfried Léandre Houngbédji opte pour la clarté et l’affirmation. Ce ralliement officiel vient marquer une nouvelle étape dans le parcours de cet ancien journaliste, entré dans le cercle gouvernemental en tant que directeur de la communication avant d’endosser le rôle de porte-parole.

Cette déclaration intervient dans un contexte où la lisibilité des appartenances politiques au sein de l’administration demeure un enjeu de transparence. En assumant son choix, Wilfried Léandre Houngbédji réaffirme son alignement avec la majorité présidentielle et s’inscrit dans une dynamique de continuité institutionnelle.