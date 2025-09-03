PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: le social démocrate Emmanuel Golou n'est plus

Bénin: le social démocrate Emmanuel Golou n’est plus

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Emmanuel Golou
Emmanuel Golou
- Publicité-
. .

Le Conseil économique et social a perdu l’un de ses membres influents. Le vice président Emmanuel Golou n’est plus.

Il est décédé ce mardi 2 septembre 2025 à l’âge de 70 ans. Son décès est survenu suite à une maladie pour laquelle il recevait des soins au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU HKM) de Cotonou.

Representant de l’Assemblée nationale du Bénin auprès de l’institution, il est perçu comme un homme engagé au service du développement de son pays et du rayonnement de l’institution qu’il sert.

Conrad Gbaguidi, l’actuel président du Conseil économique et social à travers un post sur Facebook a rendu un hommage mérité à son collègue, à un collaborateur engagé

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: bientôt la construction d’un stade omnisports moderne à Parakou

Bénin

Bénin: la circulation des véhicules lourds de transport réorganisée dans le Grand Nokoué

Bénin

Bénin: interdiction des constructions précaires le long de la route des Pêches

Bénin

Bénin: compte-rendu du conseil des ministres du 3 septembre 2025

Cameroun

Cameroun : les élections régionales fixées au 30 novembre

RD Congo

RDC : Joseph Kabila rompt le silence après la réquisition de la peine de mort

Bénin

Bénin: les grandes décisions du conseil des ministres du 3 septembre

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Koné Katinan dénonce la candidature d’Alassane Ouattara

Bénin

Présidentielles 2026: Les Démocrates ne sont pas pressés du choix de leur candidat

« Nous ne voulons plus d’un Parlement monocolore », Michel Alokpo

VOIR TOUS LES FLASHS