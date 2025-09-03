Bénin: le social démocrate Emmanuel Golou n’est plus

Le Conseil économique et social a perdu l’un de ses membres influents. Le vice président Emmanuel Golou n’est plus.

Il est décédé ce mardi 2 septembre 2025 à l’âge de 70 ans. Son décès est survenu suite à une maladie pour laquelle il recevait des soins au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU HKM) de Cotonou.

Representant de l’Assemblée nationale du Bénin auprès de l’institution, il est perçu comme un homme engagé au service du développement de son pays et du rayonnement de l’institution qu’il sert.

Conrad Gbaguidi, l’actuel président du Conseil économique et social à travers un post sur Facebook a rendu un hommage mérité à son collègue, à un collaborateur engagé