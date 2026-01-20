Bénin: le petit train touristique de Cotonou inauguré

Cotonou a officiellement inauguré le Petit Train Touristique, le samedi 17 janvier 2026, à la Place de l’Amazone.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le projet est porté par l’Agence de tourisme Dahomey Discovery, avec l’appui de l’Agence Bénin Tourisme, structure relevant du Gouvernement.

Selon Zoulfati Derby, directrice générale de Dahomey Discovery, le Petit Train Touristique vise à proposer des circuits de découverte des sites emblématiques et historiques de la ville de Cotonou, à travers des parcours organisés permettant de présenter l’histoire, la culture et l’identité de la métropole économique du Bénin.

Le dispositif a été conçu comme un moyen de visite encadré, destiné à différents publics. Le représentant du maire de Cotonou, Samuel Akindès, a salué l’initiative lors de la cérémonie d’inauguration.

Le projet s’adresse notamment aux familles, aux touristes nationaux et internationaux, aux établissements scolaires ainsi qu’aux entreprises, dans le cadre d’activités de loisirs, éducatives ou institutionnelles.

Présente à la cérémonie, Gwladys Gandaho, représentant le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, a indiqué que le soutien apporté à cette initiative s’inscrit dans la politique gouvernementale de promotion du tourisme comme levier de développement économique et culturel.

Le lancement du Petit Train Touristique marque une nouvelle offre de visite urbaine à Cotonou, reposant sur un partenariat entre acteurs publics et privés dans le secteur du tourisme.