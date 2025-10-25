Benin: le parti LD conteste la liste de candidature publiée par la CENA devant la Cour

Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publique, le jeudi 23 octobre 2025, la liste provisoire des duos de candidats autorisés à prendre part à l’élection présidentielle de 2026.

Surprise majeure, le duo Renaud Agbodjo – Jude Lodjou, désigné par le parti Les Démocrates, ne figure pas sur cette première liste.

Selon le rapport de la CENA, les dossiers déposés par les représentants du principal parti d’opposition ont été déclarés irrecevables, faute de disposer du nombre requis de parrainages valides.

Le duo Agbodjo-Lodjou n’aurait recueilli que 27 parrainages, soit un de moins que les 28 nécessaires pour valider une candidature présidentielle. Ce déficit découlerait du désistement d’un député parrain, intervenu à la dernière minute.

En l’état, deux duos seulement sont retenus: celui de la majorité présidentielle et celui des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), considérées comme une opposition modérée.

Conformément au code électoral, la CENA précise que les candidats recalés disposent d’un délai de 48 heures pour introduire un recours devant la Cour constitutionnelle, compétente pour trancher tout contentieux électoral.

Un cadre du parti Les Démocrates a d’ailleurs confirmé que la formation politique entend contester cette liste provisoire devant la Haute juridiction. Selon des indiscrétions, un recours serait déjà déposé dans ce sens devant la Cour après la rencontre entre Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi.