Bénin: le gouvernement lance un vaste projet de construction et de réhabilitation de formations sanitaires

Santé
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé du Bénin
Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé du Bénin, @: Presidence de la République du Bénin
. .

Le gouvernement béninois a annoncé l’autorisation de la contractualisation pour la maîtrise d’œuvre complète dans le cadre d’un ambitieux projet de construction et d’équipement de plusieurs formations sanitaires à travers le pays.

L’initiative vise à renforcer l’offre de soins et à améliorer les conditions de travail du personnel médical. Le projet comprend la construction et l’équipement de cinq hôpitaux de 65 lits situés à Lokossa, Ouidah, Cotonou 2 et 3, Dassa-Zoumè et Savalou, ainsi qu’un hôpital de 120 lits à Kétou et un centre de santé à Pobè.

Sont également prévues la réhabilitation et l’équipement du centre de santé de Kétou, ainsi que la réhabilitation ou reconstruction de certaines infrastructures de l’hôpital de zone de Sakété.

Parallèlement, le projet intègre la réhabilitation du Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de l’Hôpital d’instruction des Armées de Parakou.

L’objectif est d’améliorer la qualité des soins, faciliter les mécanismes de référence et de contre‑référence, tout en créant un environnement de travail plus convivial pour le personnel de santé. Une fois achevés, ces travaux permettront le développement de pôles de spécialités, la mutualisation des espaces de travail et la fonctionnalité optimale des établissements hospitaliers.

Pour garantir la qualité des travaux, toutes les prestations liées aux études de conception architecturale, études techniques, études d’impact environnemental et social, ainsi qu’à la surveillance et au contrôle des travaux, seront réalisées avec un haut niveau de professionnalisme.

Le Conseil des ministres a donc autorisé la contractualisation avec les cabinets identifiés et instruit les ministres concernés d’engager les diligences nécessaires à la mise en œuvre effective de ce projet structurant pour le système de santé béninois.

