Bénin: le gouvernement autorise le recrutement de 715 élèves-agents de Police pour 2025

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Brice Kokou Allowanou, le nouveau Directeur général de la Police républicaine
. .

Le gouvernement béninois a annoncé mercredi, au cours du Conseil des ministres, le recrutement de 715 élèves-agents de police pour l’année 2025.

La formation de ces nouveaux agents s’inscrit dans la volonté de renforcer les effectifs de la Police républicaine.

Cette décision intervient plusieurs mois après l’annonce d’un concours lancé en début d’année pour 1 785 élèves-agents. Le nouveau recrutement de 715 agents semble répondre aux besoins persistants en personnel de sécurité dans plusieurs départements.

Les détails sur les conditions de candidature, le calendrier des épreuves (écrites, sportives, entretiens) et les lieux de dépôt des dossiers de candidature pour ce recrutement seront communiqués ultérieurement.

Ce recrutement est annoncé dans un contexte où le Bénin fait face à des défis sécuritaires de plus en plus croissants.

