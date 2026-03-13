Image Celtiis
Image Celtiis
Bénin

Bénin : le gouvernement annonce des promotions dans l’armée, la police et d’autres corps de l’État

Le gouvernement béninois a adopté plusieurs décrets portant promotions et avancements dans certains corps de l’administration. La liste des agents concernés n’a toutefois pas encore été rendue publique.

Soussouni D.
Voir tous ses articles
SOCIéTé
1 584 vues
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon PH: Présidence Bénin
1 min de lecture
Google News Commenter

Le gouvernement béninois a adopté de nouvelles mesures concernant la carrière de plusieurs agents de l’État. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 11 mars 2026, l’exécutif a validé plusieurs décrets portant promotions et avancements dans différents corps de l’administration.

Ces décrets, pris par le président de la République, Patrice Talon, concernent notamment des officiers des Forces armées béninoises et de la Police républicaine.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, il s’agit de nominations ou de promotions aux grades supérieurs de certains officiers au titre de l’année 2026.

D’autres mesures ont également été adoptées dans les corps techniques de l’État. Le gouvernement a ainsi décidé de l’avancement des inspecteurs des Douanes ainsi que celui des inspecteurs des Eaux, Forêts et Chasse, toujours au titre de l’année 2026.

Pour l’instant, la liste des agents concernés par ces promotions et avancements n’a pas encore été rendue publique.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
19:50 Célébrité : Rick Ross imagine une collaboration de rêve avec Bob Marley, Fela Kuti et Burna Boy
19:33 Football : Journée FIFA mars 2026: la pré-liste du Togo
19:50 Rick Ross imagine une collaboration de rêve avec Bob Marley, Fela Kuti et Burna Boy