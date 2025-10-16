Bénin: le député Michel Sodjinou brise le silence et se justifie

Dans une déclaration, Michel François Oloutoyé Sodjinou, coordonnateur de la 19ᵉ circonscription électorale du parti Les Démocrates (LD), a brisé le silence ce jeudi 16 octobre 2025.

Dans une déclaration empreinte de gravité, il met en cause la gouvernance interne du parti qu’il accuse de s’éloigner de ses valeurs fondatrices, sous l’influence grandissante de l’ancien président Boni Yayi.

« Par devoir envers l’histoire de notre pays, de notre parti et de ma conscience », a lancé Michel Sodjinou, justifiant une prise de parole qu’il dit mûrie, motivée par la perte de repères démocratiques au sein de LD. L’ancien fidèle du parti dénonce une confiscation du pouvoir par un cercle restreint, et un fonctionnement devenu, selon ses mots, « fermé, dominé par quelques-uns ».

Un leadership jugé d’un autre âge

Revenant sur le congrès de Parakou de 2023, Sodjinou évoque des discours « humiliants et teintés de régionalisme », symbole selon lui d’un fossé grandissant entre la base et la direction. « L’idéal démocratique a été asphyxié par un leadership d’un autre âge », regrette-t-il, traçant un parallèle avec les erreurs du passé, notamment les choix imposés de Lionel Zinsou (2016) et de Reckya Madougou (2021).

Une désignation présidentielle controversée

Concernant la présidentielle de 2026, le coordonnateur dénonce un processus de désignation du candidat « opaque et biaisé », pointant du doigt la signature à blanc des fiches de parrainage et l’absence de consultation réelle.

À l’en croire, le nom de Renaud Agbodjo serait déjà acté avant même la fin des travaux de la commission compétente.

Michel Sodjinou assure ne pas chercher la division, mais la vérité. « Je parle pour sauver ce qui peut encore l’être », affirme-t-il, tout en appelant à un retour à la collégialité et à la transparence dans la gouvernance interne.

Et de conclure : « Le respect que nous devons au président Yayi ne doit pas nous empêcher de dire la vérité. »