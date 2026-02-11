Bénin: le CA de Godomey annonce son retrait du conseil municipal d’Abomey-Calavi

Dans le département de l’Atlantique, le conseil d’arrondissement de Godomey a tenu lundi 9 février 2026, sa première session ordinaire de l’année.

À cette occasion, le chef d’arrondissement, Igor Alignon Boco, a officiellement annoncé son retrait du conseil municipal d’Abomey-Calavi.

Fraîchement élu sous la bannière de l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) lors des élections municipales du 11 janvier 2026, Igor Alignon Boco a indiqué qu’il ne siègera pas au sein du conseil communal pour la mandature en cours.

Selon Les 4 Vérités, il cède ainsi son siège à son suppléant, Nathanaël Koty, qui intégrera désormais le conseil municipal en qualité de conseiller communal.

Prenant la parole devant les élus, le chef d’arrondissement a tenu à préciser que cette décision relève d’un choix personnel, et non d’une contrainte politique ou institutionnelle. Il a exprimé sa reconnaissance envers les conseillers d’arrondissement ainsi que les chefs de quartier pour leur accompagnement tout au long de son parcours.

« Je n’ai pas été poussé à quitter mon poste, et je n’ai pas non plus échoué dans ma mission. Nous avons travaillé ensemble et obtenu des résultats », a-t-il déclaré, se disant fier du travail accompli à la tête de l’arrondissement.

Igor Alignon Boco a par ailleurs invité les élus à poursuivre la dynamique de collaboration avec son successeur, dans l’intérêt du développement de Godomey. Il a également exprimé le souhait de voir le futur maire d’Abomey-Calavi issu de l’arrondissement de Godomey, soulignant que celui-ci a contribué à hauteur de 13 élus sur les 19 que compte la commune.

Selon des sources proches du dossier, le chef d’arrondissement de Godomey pourrait se positionner sur d’autres fronts politiques dans les prochains jours.