Bénin: le BR et l’UPR ratissent large aux communales et municipales 2026 (résultats)

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publics, ce mardi 27 janvier 2026, les résultats officiels des élections communales et municipales du 11 janvier dernier au Bénin. Le scrutin consacre l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) en tête.

La messe est dite pour les élections communales et municipales de 2026. La CENA a officiellement proclamé les résultats du scrutin organisé le 11 janvier dernier. Les chiffres révèlent une nette avance de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) face à ses principaux challengers.

Selon les chiffres communiqués, l’UPR arrive en tête avec 48,92 % des suffrages, ce qui lui permet de décrocher 963 conseillers communaux et municipaux à l’échelle nationale. Le Bloc Républicain (BR) suit de près avec 44,43 % des voix, correspondant à 852 conseillers.

De son côté, la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) ferme la marche avec 6,65 % des suffrages, une présence marginale dans les conseils communaux et municipaux issus de ce scrutin.

Au-delà de la répartition des sièges, ces élections sont surtout marquées par une faible mobilisation des électeurs. La CENA annonce un taux de participation de 36,67 %, un chiffre qui relance le débat sur l’engagement citoyen et l’intérêt des populations pour les élections locales.