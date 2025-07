Bénin: la SBEE poursuit 4 personnes pour branchement frauduleux et vol d’énergie à Ouidah

Quatre individus, parmi lesquels trois agents de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) et un abonné, ont comparu le jeudi 24 juillet 2025 devant le juge constitutionnel.

Ils sont accusés d’abus de fonctions et de vol d’énergie électrique dans une affaire de fraude organisée au marché Kpassè, à Ouidah, rapporte Banouto.

Selon les déclarations du représentant de la SBEE à la barre, l’abonné, propriétaire de plusieurs boutiques dans le marché, aurait sollicité un technicien de la société pour manipuler son système de comptage électrique. Ce dernier aurait procédé à un branchement frauduleux, en effectuant un piquage direct sur un poteau électrique. Le courant contournait ainsi le compteur à carte, alimentant directement les installations de l’abonné sans qu’aucune consommation ne soit enregistrée.

Les contrôles effectués par la SBEE sur les lieux ont permis de recenser 25 congélateurs dans les boutiques, dont 19 étaient en état de fonctionnement. Les enquêteurs estiment que ces appareils ont fonctionné sans que la moindre facturation ne soit émise, grâce au contournement du système de comptage.

Deux releveurs de la SBEE, chargés du suivi du compteur, sont également mis en cause. L’un d’eux aurait reçu, selon les déclarations de l’entreprise, une somme de 20 000 FCFA en échange de son silence. Leur passivité est interprétée par la SBEE comme une complicité tacite ayant favorisé la poursuite de la fraude sur une durée encore non déterminée.

Le représentant de la société a évoqué un préjudice financier de plus de 23 millions de FCFA, incluant les pénalités infligées à l’abonné. Toutefois, il n’a pas été en mesure de préciser à la Cour la période exacte durant laquelle cette fraude aurait perduré.

- Publicité-

Face à cette zone d’ombre, le juge a ordonné le renvoi du dossier au mois d’octobre 2025. La Cour attend de la SBEE qu’elle fournisse des précisions sur la durée effective de la fraude, afin d’évaluer l’étendue réelle du préjudice et d’ajuster en conséquence les responsabilités et les sanctions encourues par les mis en cause.