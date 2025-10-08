Bénin: la fin des mouvements “OB” semble se préciser…

Le paysage politique béninois continue de se redessiner à l’approche des élections générales de 2026. Le Cadre de concertation des mouvements “OB” (Olivier Boko) a officialisé son adhésion à l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) lors d’une cérémonie organisée au siège annexe du parti à Cotonou.

Cette décision, selon les responsables du cadre, traduit une volonté d’accompagner la dynamique gouvernementale actuelle et de se conformer à la ligne politique prônée par la mouvance présidentielle.

« De loin, nous avions proposé Olivier Boko, mais Dieu a disposé Romuald Wadagni », a déclaré Arsène Fangninou, porte-parole du regroupement, pour justifier ce ralliement.

Une scission consommée au sein du mouvement

Cette intégration intervient dans un contexte de fortes tensions internes. Depuis plusieurs mois, le mouvement OB traverse une profonde crise de leadership. Après la condamnation judiciaire d’Olivier Boko et d’Oswald Homéky, des divergences sont apparues entre responsables nationaux et coordonnateurs départementaux.

Certains membres ont ainsi tenté de dissoudre le bureau national conduit par Jean-Eudes Mitokpè, tout en annonçant la création d’une nouvelle structure baptisée “Nouvelle Dynamique pour le Progrès (NDP)”. Cette initiative, considérée par d’autres comme une manœuvre de repositionnement politique, a été immédiatement rejetée par le camp Mitokpè, qui se réclame toujours légitime.

Vers la disparition du label “OB” ?

L’annonce du ralliement du Cadre de concertation à l’UPR pose désormais la question de la pérennité des mouvements OB. Si certains y voient la fin d’une aventure politique née autour d’un projet présidentiel avorté, d’autres estiment que le courant “OB” conserve encore une base militante et une identité propre, susceptibles de se réaffirmer sous d’autres formes.

Dans un contexte où la recomposition politique s’accélère à l’approche de 2026, la page des mouvements “OB” semble bel et bien en train de se tourner même si certains fidèles refusent encore de la refermer totalement.