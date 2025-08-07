Bénin: la CRIET condamne un couple pour un détournement de 294 millions FCFA

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict ce lundi 4 août 2025 dans une affaire de détournement de fonds impliquant une banquière béninoise et son époux.

Le couple a été reconnu coupable d’avoir orchestré un vaste montage frauduleux ayant permis de soustraire près de 294 millions FCFA à une banque de la place.

D’après les éléments du dossier, la banquière considérée comme l’initiatrice du stratagème aurait créé une entreprise fictive afin de contracter des prêts frauduleux au nom de clients inexistants ou à l’insu de véritables titulaires de comptes. Ces identités lui auraient été fournies par son mari, également poursuivi dans le cadre de l’affaire.

Les faits ont été requalifiés par la CRIET en fausses attestations et blanchiment de capitaux, soulignant la gravité des infractions commises. La banquière, qui avait initialement bénéficié d’une liberté provisoire, est désormais en fuite, selon les informations disponibles à l’issue de l’audience.

Le tribunal a prononcé des peines de cinq ans de prison ferme pour la banquière et sept ans pour son époux. En plus des peines d’emprisonnement, chacun devra verser une amende de 441 millions FCFA. Ils sont également condamnés à rembourser solidairement la totalité des fonds détournés à l’établissement bancaire lésé.

Selon le média Libre Espress, le mari, en détention préventive depuis 2018, était présent lors du prononcé du jugement. Il pourrait recouvrer sa liberté dans les semaines à venir, la durée de sa détention couvrant déjà la peine infligée.