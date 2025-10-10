Bénin: la Cour constitutionnelle déclare irrecevable un recours sur l’Auto-parrainage

La Cour constitutionnelle du Bénin a tenu jeudi 9 octobre 2025, une audience plénière spéciale consacrée à plusieurs recours, dont celui introduit par Miguèle Houeto, Landry Angelo Adelakoun, Romaric Zinsou, Fréjus Attindoglo et Conaïde Akoudenoudje.

Les requérants contestaient des propos attribués au directeur général des élections relatifs à la possibilité d’un auto-parrainage pour les candidats à la présidentielle.

Selon leur requête, lors d’une séance de travail entre la Commission électorale nationale autonome (CENA) et des députés, le directeur général des élections aurait affirmé que « si l’on peut voter pour soi, l’on peut s’auto-parrainer ». Une interprétation que les requérants jugeaient contraire à l’article 132 nouveau du Code électoral, et pour laquelle ils demandaient une clarification de la Haute juridiction.

Après examen du dossier, les sages de la Cour ont estimé que la demande ne relevait pas de leur compétence. En vertu de la loi organique encadrant son fonctionnement, la Cour constitutionnelle n’est habilitée à se prononcer que sur des cas de violation de droits fondamentaux, ou dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de lois, textes réglementaires ou actes administratifs.

Ne constatant ni atteinte à un droit fondamental, ni existence d’un contentieux constitutionnel, la Cour a, après délibération, déclaré le recours irrecevable.

