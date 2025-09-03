Bénin: la circulation des véhicules lourds de transport réorganisée dans le Grand Nokoué

En conseil des ministres ce mercredi3 septembre, le gouvernement a décidé de la réorganisation de la circulation des véhicules de transports poids lourds ou gros porteurs. Selon le compte rendu de ce conclave, ces véhicules constituent une source de désagréments pour le voisinage immédiat, à cause de nuisances sonores, de pollution atmosphérique due à l’état défectueux de ceux-ci, de perturbation de la mobilité des usagers de la route avec des risques d’accidents parfois graves, etc.

A cela s’ajoutent les stationnements anarchiques, la destruction des feux tricolores et d’autres équipements de sécurité routière, la dégradation en situation de panne de la chaussée, occasionnée par des écoulements de fluides et lubrifiants.

Aussi pour protéger les infrastructures urbaines qui se développe dans les villes du Grand Nokoué, il devient impératif de mettre en place un système d’exploitation et de gestion efficace des services de transport routier afin d’assurer la durabilité et la rentabilité du réseau.

C’est pour cette raison que le gouvernement aa pris un décret pour réglementer dans cette agglomération, la circulation des véhicules lourds de transport de marchandises.

Dès son adoption, il sera accordé aux acteurs concernés, un moratoire de trois mois pour s’y conformer afin qu’à compter du 1er janvier 2026, ses dispositions entrent effectivement en vigueur.