Bénin: la CENA rassure les OSC sur la bonne marche du processus électoral

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) poursuit avec assurance la mise en œuvre du calendrier électoral en vue des élections générales de 2026. Ce mardi 7 octobre, l’institution a rencontré à son siège les Organisations de la Société Civile (OSC) afin de faire le point sur l’état d’avancement des activités prévues.

Ouvrant les travaux, le président de la CENA, Sacca Lafia, a salué la présence des représentants de la société civile avant de rappeler les attentes de l’institution : transparence, efficacité et collaboration constructive. Il a réaffirmé la volonté de la CENA de conduire un processus crédible, conforme aux principes démocratiques.

Le Directeur des Élections, Boucary Adam Soulé, a ensuite présenté un rapport détaillé sur l’exécution du chronogramme électoral. Selon lui, les différentes étapes se déroulent conformément au calendrier établi, avec une implication active des acteurs concernés.

Innovation et dématérialisation au cœur du dispositif

Pour sa part, Rufin Domingo, Directeur du Matériel et des Opérations, a évoqué les dispositions techniques encadrant le dépôt des candidatures, soulignant la rigueur et la clarté exigées dans la constitution des dossiers.

Quant à Aristide Yagbo, Directeur du Système d’Information, il a exposé le fonctionnement de la plateforme e-déclaration, nouvel outil de dématérialisation des candidatures. Cette innovation, a-t-il précisé, marque une étape décisive dans la modernisation de la gestion électorale au Bénin.

En multipliant les échanges avec les OSC, la CENA entend renforcer la confiance autour du processus électoral et consolider la participation citoyenne. Entre transparence, rigueur et innovation, l’institution électorale affiche ainsi sa détermination à conduire les élections de 2026 dans un climat de professionnalisme et de sérénité.