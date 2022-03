Bénin – Évasion de Georges Bada: sa sœur et 04 policiers déposés en prison

Quatre (04) personnes ont été placées sous mandat de dépit par le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), dans le dossier « évasion de Georges Bada ». Ils sont accusées de complicité.

Après le transfert du dossier de l’évasion de Georges Bada à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), les mis en cause ont été présentés au Procureur spécial Mario Mètonou. A l’issue de l’audition, il a décidé de placé en détention préventive quatre (04) des accusés. Il s’agit de trois policiers dont deux avaient été commis à la garde de l’ancien maire et sa sœur Adélaïde Bada.

Les médecins, infirmiers et agents de sécurité du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) d’où Georges Bada s’est évadé, ont été tous relâchés. L’examen du dossier suit son cours au niveau de la Criet, pendant que les services de la police républicaine s’activent pour retrouver l’ancien maire d’Abomey-Calavi, qui a pris la clé des champs, alors qu’il est encore sous le coup d’une condamnation.

Pour rappel, Georges Bada a été condamné à 6 ans de prison ferme pour abus de fonction dans une affaire domaniale dite de « 39 ha ». Placé sous mandat de dépôt en décembre 2020, l’ancien maire de Calavi a encore un peu plus de 5 ans à passer derrière les barreaux. Élu conseiller communal sur la liste du parti Union Progressiste (UP), Georges Bada est l’un des gros soutiens du régime en place dans la 6e circonscription électorale.