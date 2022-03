Bénin – Évasion de Georges Bada: le dossier transféré à la Criet, les suspects bientôt devant le PS

Les personnes interpellées suite à l’évasion de Georges Bada ont été présentés au Procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi ce jeudi 24 mars 2022. Après l’audition, le Procureur a décidé de renvoyer le dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

C’est désormais la Criet qui se chargera d’examiner le dossier de l’évasion de l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi. C’est ce qui ressort de l’audition des mis en cause, tenue hier devant le Procureur d’Abomey-Calavi. Les sept (07) personnes arrêtées dans ce dossier seront donc incessamment présentés au Procureur spécial (PS) de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Il faut souligner que c’est la Criet qui a condamné l’ex-maire Georges Bada et plusieurs autres conseillers communaux de Calavi dans l’affaire dite de « 39 ha ». Ils ont été reconnus coupables d’abus de fonction et condamnés pour la plupart à 6 ans d’emprisonnement ferme et 5 millions de francs CFA d’amende.

Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022, Georges Bada s’est évadé du CNHU où il suivait des soins selon l’Agence pénitentiaire du Bénin, qui a aussitôt lancé un avis de recherche. Dans cette même nuit, l’un des co-détenus de l’ancien maire, condamné dans la même affaire, est passé de vie à trépas. Il s’agit de Sébastien Kinsiclounon, qui avait aussi écopé de 6 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d’amende.