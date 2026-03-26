Bénin: Éric Houndété annonce une déclaration politique cet après-midi

Une déclaration de Éric Houndété, premier vice-président de ou président par intérim du parti de l’opposition Les Démocrates est attendue ce jeudi après-midi à partir de 15 heures.

Cette prise de parole intervient quelques jours après le conseil national du la flamme de l’espérance, conseil national qui s’est soldé par une nouvelle crise au sein des responsables du parti.

Aussi, l’ancien premier vice-président de de l’assemblée nationale évoquera sans doute au cours de sa déclaration, les contours de cette crise. Il abordera également sans doute, d’autres sujets dont la candidature de Romuald Wadagni.

Cette déclaration est attendue comme un moment de clarification, aussi bien pour les militants que pour l’opinion publique, dans une séquence électorale décisive pour l’avenir du paysage politique béninois.