Bénin : décès d’un ado après l’effondrement de toilettes lors d’une cérémonie de revenants

Un adolescent d’environ 15 ans est décédé samedi 28 mars 2026 à Agori, un quartier d’Abomey-Calavi. Il assistait à une cérémonie traditionnelle liée aux egun-gun, rites de sortie des revenants pratiqués au Bénin.

Des installations sanitaires publiques situées à proximité du lieu de la cérémonie se sont soudainement effondrées sur lui. Grièvement blessé, il a été conduit en urgence dans un centre de santé où il est finalement décédé des suites de ses blessures.

Sa famille a procédé à son inhumation le soir même, dans une atmosphère marquée par l’émotion.

Une question de sécurité publique

La cérémonie egun-gun, ancrée dans la tradition vodoun du Bénin, attire des rassemblements de participants de tous âges, venus observer le passage des masques représentant les ancêtres.

Des témoins présents ont rapporté l’effondrement brutal des toilettes publiques implantées près du lieu de la manifestation. Les installations sanitaires se sont effondrées alors que la cérémonie se déroulait à proximité.

Cet accident a suscité des interrogations sur l’état des infrastructures publiques dans certains quartiers d’Abomey-Calavi, commune située aux portes de Cotonou et parmi les plus peuplées du pays. Les rassemblements traditionnels y rassemblent régulièrement d’importantes foules, ce qui soulève des questions sur la sécurité des lieux lors de ces événements.