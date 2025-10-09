Bénin: de nouvelles exigences pour la qualité des soins et la sécurité des patients dès janvier 2026

La sécurité des patients et le respect de leurs droits figurent désormais parmi les priorités du gouvernement béninois, qui entend renforcer le dispositif réglementaire applicable aux structures sanitaires.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

À cet effet, le décret n°2025-481 du 23 juillet 2025 fixe les nouvelles règles encadrant la sécurité des patients en République du Bénin, notamment dans les structures de santé privées.

Selon le Dr Lucien Dossou Gbété, président de l’Autorité de régulation du secteur de la santé (ARS), ce décret vise à garantir à chaque patient l’accès à des services de soins de qualité, quel que soit le type d’établissement où il se rend — qu’il s’agisse d’un hôpital, d’un centre de santé ou d’un cabinet de soins infirmiers.

À lire aussi : Aliments pour bébés: le Bénin ordonne le retrait de certains lots de Bledine

« L’objectif est de sécuriser les soins donnés aux patients », a-t-il expliqué, soulignant que la réforme concerne l’ensemble des structures sanitaires du pays. Il précise que la finalité première du texte est « la recherche constante de la qualité ».

« L’un des principes fondamentaux de la qualité, c’est d’écrire clairement tout ce que l’on fait et de faire exactement ce qui est écrit », a rappelé le responsable, invitant les acteurs du secteur à une rigueur accrue dans la documentation et la mise en œuvre des pratiques médicales.

Ces nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026, s’inscrivent dans la volonté du gouvernement d’améliorer durablement la qualité des soins et de renforcer la sécurité des patients dans le système de santé béninois.