Bénin: de grands changements à la tête des universités publiques

Le Conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025 a procédé à la nomination de nouvelles équipes dirigeantes à la tête de quatre grandes universités publiques du Bénin.

Ces changements concernent les recteurs, vice-recteurs et secrétaires généraux, et interviennent après une procédure de sélection validée par le Conseil national de l’Éducation.

À l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Félicien Avlessi cède sa place à Charlemagne Igué, désormais recteur. Il sera épaulé par Tahirou Djara (Affaires académiques), Aliou Saïdou (Recherche universitaire) et Nelly C. Kelomè (Coopération et Insertion professionnelle). La fonction de secrétaire générale revient à Véronique Gbègnito.

À l’Université de Parakou (UP), Bertrand Sogbossi Bocco est maintenu à la tête de l’institution. Il sera accompagné de Thierry Armel Adoukonou (Affaires académiques), Nasser Mohamed Baco (Recherche universitaire) et Alexis Abodohoui (Coopération et Insertion professionnelle). Konigbagbé Antoinette Isabelle Faladé est nommée secrétaire générale.

Du côté de l’Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM), Codjo Edmond Adjovi succède à Joachim Gbénou comme recteur. Son équipe se compose d’Estelle Yèyinou Loko (Affaires académiques), Comlan Aristide Houngan (Recherche universitaire), Gordon Thierry Godjo (Coopération et Insertion professionnelle), et Boniface Sabi Bouegui (secrétaire général).

À l’Université nationale d’Agriculture (UNA) de Kétou, Bruno Djossa est reconduit à son poste de recteur. Son équipe dirigeante se complète avec Florent Okry (Affaires académiques), Adandé Belarmain Fandohan (Recherche universitaire), Carolle Avocevou (Coopération et Insertion professionnelle) et Nassirou Adjibi (secrétaire général).

Ces nominations traduisent la volonté du gouvernement de renforcer la gouvernance universitaire et de donner un nouvel élan aux institutions d’enseignement supérieur, dans un contexte où la formation, la recherche et l’insertion professionnelle des étudiants constituent des priorités nationales.