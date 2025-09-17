PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: de grands changements à la tête des universités publiques

Bénin: de grands changements à la tête des universités publiques

Société
Par edlecteur
Mis à jour:
1 min.
Portail principal de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC)
Portail principal de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) @BWTV
- Publicité-
. .

Le Conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025 a procédé à la nomination de nouvelles équipes dirigeantes à la tête de quatre grandes universités publiques du Bénin.

Ces changements concernent les recteurs, vice-recteurs et secrétaires généraux, et interviennent après une procédure de sélection validée par le Conseil national de l’Éducation.

À l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Félicien Avlessi cède sa place à Charlemagne Igué, désormais recteur. Il sera épaulé par Tahirou Djara (Affaires académiques), Aliou Saïdou (Recherche universitaire) et Nelly C. Kelomè (Coopération et Insertion professionnelle). La fonction de secrétaire générale revient à Véronique Gbègnito.

À l’Université de Parakou (UP), Bertrand Sogbossi Bocco est maintenu à la tête de l’institution. Il sera accompagné de Thierry Armel Adoukonou (Affaires académiques), Nasser Mohamed Baco (Recherche universitaire) et Alexis Abodohoui (Coopération et Insertion professionnelle). Konigbagbé Antoinette Isabelle Faladé est nommée secrétaire générale.

Du côté de l’Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM), Codjo Edmond Adjovi succède à Joachim Gbénou comme recteur. Son équipe se compose d’Estelle Yèyinou Loko (Affaires académiques), Comlan Aristide Houngan (Recherche universitaire), Gordon Thierry Godjo (Coopération et Insertion professionnelle), et Boniface Sabi Bouegui (secrétaire général).

À l’Université nationale d’Agriculture (UNA) de Kétou, Bruno Djossa est reconduit à son poste de recteur. Son équipe dirigeante se complète avec Florent Okry (Affaires académiques), Adandé Belarmain Fandohan (Recherche universitaire), Carolle Avocevou (Coopération et Insertion professionnelle) et Nassirou Adjibi (secrétaire général).

- Publicité-

Ces nominations traduisent la volonté du gouvernement de renforcer la gouvernance universitaire et de donner un nouvel élan aux institutions d’enseignement supérieur, dans un contexte où la formation, la recherche et l’insertion professionnelle des étudiants constituent des priorités nationales.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: le gouvernement autorise le recrutement de 715 élèves-agents de Police pour 2025

Bénin

Benin: les nominations du conseil des ministres de ce 17 septembre

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : le parti de Laurent Gbagbo dénonce l’arrestation d’une trentaine de ses membres

Bénin

Nord-Bénin: Cinq otages béninois libérés après 45 jours de captivité

Bénin

Bénin: les grandes décisions du conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara reçoit le nouveau président de la BAD, Sidi Ould Tah

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : À 38 jours du scrutin, la CEI réunit les 05 candidats à la présidentielle 2025

Tchad

Tchad: le mandat présidentiel prolongé à sept ans, la limite de renouvellement supprimée

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Cargill suspend ses activités face à la mauvaise qualité du cacao

Burkina Faso

Burkina Faso: visite du Président de la Sierra Leone à Ouagadougou

VOIR TOUS LES FLASHS