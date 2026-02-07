Bénin : ce qui est prévu à l’ordre du jour de la plénière inaugurale de la 10ᵉ législature

Les députés élus lors des législatives du 11 janvier 2026 se retrouvent ce dimanche 8 février à Porto-Novo pour la session inaugurale de la 10ᵉ législature. Au programme de cette première plénière deux points importants sont inscrit à l’ordre du jour.

Le palais des Gouverneurs de Porto-Novo accueillera, le dimanche 8 février 2026 à 10 heures, la première séance parlementaire des 109 députés issus des législatives du 11 janvier 2026. Cette rencontre marque l’ouverture officielle de la 10ᵉ législature et constitue le point de départ des activités parlementaires pour les prochaines années. L’information a été rendue publique à travers un communiqué diffusé lors du journal sur la télévision Hémicycle.

Deux points majeurs à l’ordre du jour

Selon le communiqué, l’ordre du jour de cette session inaugurale s’articule autour de deux étapes essentielles. La première concerne l’installation officielle des députés, qui consacre leur entrée en fonction. La seconde porte sur l’élection du président de l’Assemblée nationale ainsi que des autres membres du bureau parlementaire, notamment les vice-présidents, les questeurs et les secrétaires parlementaires. Ces choix détermineront l’organisation interne de l’institution et le fonctionnement des travaux législatifs de la nouvelle mandature.

Conformément aux textes en vigueur, la séance sera présidée par le doyen d’âge de la législature, Antoine N’dah N’dah, député du Bloc républicain élu dans la 4ᵉ circonscription électorale regroupant Kérou, Kouandé, Natitingou, Ouassa-Péhunco et Toukountouna.

Âgé de 79 ans, il sera assisté par les deux plus jeunes députés élus, Issa Youssouf (31 ans) et Traoré Yacoubou Faridatou Zacharie (36 ans), qui assureront les fonctions de secrétaires au sein du bureau d’âge, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.