Bénin: Bertin Koovi lie la démission de Boni Yayi à son échec personnel à la tête des Démocrates

La décision de Thomas Boni Yayi de quitter la présidence du parti Les Démocrates continue de susciter des réactions dans la classe politique béninoise. Après Irénée Agossa, Bertin Koovi s’est prononcé sur le retrait de l’ancien chef d’Etat du parti Les Démocrates et de la vie politique.

selon les propos de Bertin Koovi rapportés par Africaho, la démission de Thomas Boni Yayi ne relève pas d’un simple choix stratégique. Selon lui, elle serait plutôt la conséquence d’un échec personnel de l’ancien chef de l’État dans la gestion et l’orientation du parti d’opposition.

Bertin Koovi considère que la situation actuelle du parti et les tensions internes observées ces derniers mois illustrent les difficultés rencontrées par l’ancien président pour maintenir la cohésion et la dynamique politique autour de sa formation.

Pour l’ancien membre du Bloc républicain, le retrait de Thomas Boni Yayi de la direction du parti apparaît donc comme l’aboutissement d’une série de revers politiques. Il soutient que cette décision traduit avant tout les limites rencontrées par l’ex-chef de l’État dans sa stratégie politique.

Fondateur et figure centrale du parti Les Démocrates, Thomas Boni Yayi avait annoncé se retirer de la présidence de la formation politique ainsi que de ses activités partisanes. Cette décision intervient alors que le paysage politique béninois connaît de nouvelles recompositions à l’approche des prochaines échéances électorales.



