Bénin: après la réunion de crise, Les Démocrates à nouveau en concertation ce vendredi

Au Bénin, les responsables du parti Les Démocrates se réunissent de nouveau ce vendredi 6 mars 2026 à Cotonou.

Député Michel Sodjinou s'exprimant lors d'une conférence de presse au Bénin.
La rencontre intervient deux jours après la réunion de crise organisée à la suite de la démission de l’ancien président Boni Yayi de la direction de la formation politique.

La séance se tient au siège du parti à Fifadji. Annoncée pour 10 heures, elle a finalement débuté aux environs de 12h30. Plusieurs figures du parti ont fait le déplacement, parmi lesquelles le secrétaire national à la communication Guy Mitokpè, l’ancien député Habibou Woroucoubou et Jules Lodjou, ancien candidat à la vice-présidence de la République. Sariki Raouf Augustin et Eugène Azatassou prennent également part aux échanges.

La réunion est dirigée par le premier vice-président du parti Éric Houndété. Il conduit les travaux en présence du président du groupe parlementaire Nourénou Atchadé et du secrétaire administratif Kamar Ouassangari.
Cette nouvelle concertation s’inscrit dans la série de discussions engagées par le parti afin d’évaluer la situation interne et de définir la suite de l’organisation après l’annonce du retrait de Boni Yayi.

