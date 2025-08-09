Bénin: 2 repris de justice arrêtés à Godomey pour vol de motocyclettes

Le commissariat de Godomey a procédé à l’arrestation récente de deux repris de justice, accusés de vol de motocyclettes et d’association de malfaiteurs, grâce à la vigilance des habitants du quartier Womey.

Tout commence par une alerte transmise par la population, suivie d’une mobilisation rapide des forces de l’ordre appuyées par des conducteurs de taxi-moto. Une course-poursuite haletante s’engage, permettant d’interpeller un premier suspect et de récupérer la motocyclette volée.

Sous la pression des questions, le suspect livre ses aveux et révèle agir en binôme. Son complice, toujours en fuite, détiendrait une autre motocyclette volée lors d’un précédent méfait. Les enquêtes ne tardent pas à porter leurs fruits : quelques heures plus tard, le second individu est appréhendé à Agla, en possession de la deuxième motocyclette.

Lors de leur arrestation, les policiers découvrent sur eux trois clés passe-partout ainsi que des talismans, témoins des méthodes qu’ils employaient pour commettre leurs délits. Ces deux individus, déjà fichés par la Police républicaine, ont été placés en garde à vue, en attendant d’être présentés au procureur.