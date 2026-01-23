Belgique: attaque au couteau lors d’une manifestation kurde, six blessés

Six personnes ont été blessées jeudi 22 janvier lors d’une attaque au couteau en Belgique, dont deux dans un état jugé grave, a indiqué un porte‑parole de la police locale à l’AFP. L’agression est survenue en début de soirée devant l’Opéra d’Anvers, au moment où se déroulait une manifestation kurde dans le centre-ville.

Les secours sont intervenus rapidement sur place et toutes les victimes ont été transportées à l’hôpital, a précisé le porte‑parole. Quatre individus ont été appréhendés par les forces de l’ordre. À ce stade, la police n’a pas confirmé le nombre exact d’assaillants ni les motivations ayant conduit à cet acte violent, l’enquête étant encore en cours.

Les unités de police présentes ont établi un périmètre de sécurité autour du lieu de l’incident et les investigations se poursuivent pour retracer le déroulé précis des faits. Les autorités locales n’ont pas diffusé d’autres éléments d’identification concernant les blessés ou les personnes interpellées.

Les faits et la réponse policière

L’attaque, qui a eu lieu devant l’Opéra d’Anvers en début de soirée, a perturbé la manifestation kurde qui rassemblait des membres de la communauté et des sympathisants. Selon le premier bilan communiqué, six personnes ont été atteintes par des coups de couteau; deux d’entre elles ont été décrites comme grièvement blessées et placées en soins hospitaliers.

Quatre personnes ont été arrêtées sur place ou dans l’immédiat voisinage, a ajouté le porte‑parole. Les forces de l’ordre ont indiqué que l’enquête vise à déterminer la chronologie des événements, le nombre exact d’assaillants et la nature des motivations. Des équipes spécialisées en investigations judiciaires et en balistique peuvent être amenées à intervenir pour établir la dynamique des faits et identifier les auteurs.

Contexte local et implications pour les diasporas

Les manifestations kurdes, fréquentes dans plusieurs villes européennes, portent souvent sur des revendications politiques liées au Moyen‑Orient et mobilisent des diasporas venues d’Irak, de Syrie, de Turquie et d’autres régions. En Belgique, où vivent d’importantes communautés issues de l’immigration, ces rassemblements attirent parfois une attention médiatique et policière accrue.

Pour la population locale et les diasporas présentes en Belgique — y compris des communautés africaines nombreuses dans certaines villes — cet incident rappelle la vulnérabilité des rassemblements publics et l’importance des mesures de sécurité. Les autorités belges coordonnent régulièrement avec les représentants communautaires pour prévenir les tensions et garantir l’ordre public lors de manifestations.

La police locale a fait savoir qu’elle communiquerait de nouveaux éléments au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête. Les familles des blessés ont été informées et les hôpitaux concernés ont pris en charge les personnes atteintes, tandis que les autorités judiciaires poursuivent les vérifications pour éclaircir les circonstances exactes de l’attaque.