Bayer Leverkusen affronte le FC St Pauli en quart de Coupe d’Allemagne

Ce mardi à 19h45 GMT, le Bayer Leverkusen reçoit le FC St. Pauli pour un quart de finale de la Coupe d’Allemagne. Les deux équipes se retrouvent sur la scène nationale avec des objectifs différents : le club rhénan veut valider une nouvelle présence parmi les quatre meilleures formations, tandis que les Hambourgeois espèrent prolonger une aventure déjà pleine de surprises.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Leverkusen arrive dans ce rendez-vous sur la lancée de prestations convaincantes en coupe, affichant une attaque tranchante lors des tours précédents. Après un succès 4-2 contre le FC Paderborn en seizièmes, les joueurs de la formation rhénane se sont imposés 1-0 face au Borussia Dortmund en huitièmes, démontrant à la fois efficacité offensive et rigueur défensive. L’équipe paraît bien organisée et aborde la rencontre avec des ambitions marquées.

De son côté, St. Pauli confirme son statut d’outsider capable de créer des sensations. Le club de Hambourg a d’abord écarté Hoffenheim aux tirs au but (2-2, t.a.b. 8-7) avant de venir à bout de Borussia Mönchengladbach sur le score de 2-1. Confronté à des adversaires plus huppés sur le papier, le collectif se montre combatif et joue sans complexe, prêt à tenter un nouvel exploit.

Sur le papier, la confrontation oppose l’expérience et la stabilité d’un prétendant régulier aux ambitions d’une petite formation qui a pris confiance en éliminant des équipes de premier plan. Le rendez-vous s’annonce disputé et tactique ; les deux clubs sauront-ils imposer leur style dès le coup d’envoi programmé à 19h45 GMT ?