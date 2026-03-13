Ce 13 mars 2026, France 3 diffuse l’émission Voyage voyage, les stars chantent au Maroc, un numéro qui conduit plusieurs artistes francophones de Rabat à Ouarzazate en passant par Fès. Guidés par des habitants, ces interprètes revisitent des lieux et des chansons emblématiques, mêlant patrimoine marocain et répertoire populaire européen.

Parmi les participants figurent des noms tels que Magic System, Lorie, Tina Arena, Ycare, Nicoletta, Natasha St-Pier, Dany Brillant, Yuri Buenaventura et Barbara Pravi. Le programme propose des restitutions de titres devenus cultes, évoqués dans la programmation comme Magic in the Air ou Ne me quitte pas, interprétés dans des espaces emblématiques du Maroc.

Barbara Pravi reste pour le grand public étroitement associée à sa performance à l’Eurovision 2021. Avec la chanson Voilà, elle a porté les couleurs de la France jusqu’à la deuxième place du concours, derrière le groupe italien Måneskin, un classement qui lui a valu une visibilité internationale accrue.

Parcours, choix de vie et pratique artistique

La notoriété résultant de l’Eurovision a ouvert de nouvelles opportunités à l’artiste : sorties d’albums, tournées et invitations en festivals ont marqué les années suivantes. Mais Barbara Pravi a elle-même rappelé que cette progression ne s’est pas faite sans heurts, et que la carrière d’un musicien peut être imprévisible.

Elle a notamment évoqué des difficultés financières pendant la pandémie de Covid-19, période pendant laquelle ses activités se sont interrompues. Dans une interview, elle a déclaré s’être retrouvée bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et avoir été « sauvée par les aides de l’État », soulignant l’impact des mesures de soutien sur la continuité de sa vie quotidienne.

Malgré le succès, Barbara Pravi mène une existence relativement simple à Paris. Elle habite le quartier de Strasbourg-Saint-Denis, dans un appartement situé au cinquième étage d’un immeuble sans ascenseur, qu’elle partage avec son compagnon, présenté comme un créateur de podcasts collaborant avec des structures telles qu’Arte et Spotify. Son logement est décrit comme un espace de vie centré sur les livres, la musique et l’écriture, où les bibliothèques des deux membres du couple se mêlent.

Parallèlement, l’artiste a fait le choix d’acquérir une petite maison à la campagne, présenté comme un acte de prudence plutôt que de luxe. Elle a expliqué avoir acheté ce refuge « pour avoir un toit » et conserver une certaine sécurité financière, tout en affirmant garder une relation prudente à l’argent après les années de précarité.

Sur le plan artistique, Barbara Pravi poursuit son travail avec un nouvel album, La Pieva, et une pratique de mise à l’épreuve des titres en concert. Elle interprète régulièrement de nouveaux morceaux sur scène avant leur sortie officielle pour mesurer la réception du public, qui vient souvent d’abord pour entendre « Voilà », le titre qui l’a révélée.