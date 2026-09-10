Bénin: plusieurs adeptes du culte oro interpellés à Zè après l’agression violente d’une femme

Une affaire d’agression présumée survenue dana nuit du 3 au 4 septembre 2026 à Awokpa, dans la commune de Zè, mobilise l’attention des autorités locales.

Les faits se sont produits alors que des activités liées au culte Oro se déroulaient dans la zone, conduisant des individus à s’en prendre à une femme soupçonnée d’être une « espionne nocturne » et à la rouer de coups.

Grièvement blessée par ses agresseurs, la victime a été admis dans un centre de santé pour une prise en charge médicale adaptée.

​Enquête judiciaire et implication de l’Institut national de la femme

​Alertées par la situation, les forces de sécurité relevant du commissariat de Zè ont ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances de l’agression et d’établir les responsabilités de chacun.

Dans le cadre de ces investigations, plusieurs suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Parallèlement, l’Institut national de la femme aurait été saisi pour apporter son soutien et contribuer à l’accompagnement de la victime.

​L’enquête se poursuit et pourrait déboucher sur des suites judiciaires, tout en rappelant qu’à ce stade, aucune culpabilité n’est établie à l’encontre des personnes interpellées, qui bénéficient de la présomption d’innocence dans l’attente d’une éventuelle procédure judiciaire.